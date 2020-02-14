Ege derbisinde kazanan Manisaspor!

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Taner Tuncer (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Faruk Yağlı (xx)

Cİ GROUP BUCA: Kıvanç (xx) - Gökhan Köseoğlu (xxx), Ferhat (xxx), Burak (xx) (Dk. 54 Barış xxx), Osman (xxx), Uğur (xx) (Dk. 75 Bertuğ xx), Ufuk (xx), Enes (xx), Oğuz (xx) (Dk. 66 Mustafa xxx), Suat (xx), Gökhan Erdöl (xxx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) - Yusuf Tekin (xx), Umut (xx), Berk (x), Yusuf Boran (xx), Enes (x) (Dk. 84 Tugay), Orkun (x) (Dk. 46 Vahap x), Muhammed (xx), Cevdet (x) (Dk. 66 Anıl x), Emir (x), Ömer (x)

GOLLER: Dk. 12 Gökhan Erdöl, Dk. 35 Ferhat, Dk. 83 Barış, Dk. 90+3 Mustafa (Ci Group Buca)

SARI KART: Osman (Ci Group Buca)

Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Gökhan Erdöl, 35. dakikada Ferhat, 83. dakikada Barış ve 90+3. dakikada Mustafa kaydetti. Ci Group Buca, 88. dakikada Osman'ın sakatlanması ve oyuncu değişiklik hakkının kalmaması nedeniyle son bölümü 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Buca ekibi puanını 39'a çıkararak 5'inci sıradaki yerini korudu. Son haftalarda çıkışa geçen sarı-lacivertli takımın yenilmezlik serisi 9 haftaya yükseldi. Ligin dibine demir atan Manisaspor ise sıfır puanda kaldı.

12. dakikada sağdan gelen ortada Burak'ın üzerinden atladığı topu Gökhan Erdöl filelere yolladı: 1-0.

35. dakikada Enes'in sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Ferhat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

40. dakikada sağdan ceza sahasına giren Oğuz'un şutunda top uzak direkten döndü. İlk yarı 2-0 sona erdi.

83. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış plase bir vuruşla kaleciyi avladı: 3-0.

90+3. dakikada Barış soldan kesti, Mustafa arka direkte affetmedi: 4-0. Maç bu skorla bitti.