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21 Temmuz 2020, Salı
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3. Lig'de ilk finalistler belli oldu!

3. Lig'de ilk finalistler belli oldu!

2. Lig'in ardından TFF 3. Lig'de de play-off heyecanı 1. Grup'ta oynanan yarı final maçlarıyla başladı. 'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan naklen yayınlanan maçta 24Erzincanspor, 'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.  Belediyespor ise 'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile ve Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan maçlarda 4-2'lik skorla kazanan 24Erzincanspor, finale yükseldi. Aksaray Belediyespor ise Bucaspor'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final: - 68 Aksaray Belediyespor

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU!

İlk yarısı golsüz sona eren maça Muhammed Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. 'ın transfer görüşmesi yapmak için geçtiğimiz günlerde 'a getirdiği 21 yaşındaki futbolcu, 56, 58 ve 81'de attığı gollerle hat-trick yapıp galibiyetin mimarı oldu. 'ın son golü ise 86'da 'dan geldi. Hopa'nın gollerini 60'ta Hüseyin Erol (k.k.) ile 90+5'te Tunahan kaydetti.

HOPASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

'da Ahmet Tuna Akıl 69. dakikada görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu karara sinirlenen teknik direktör Sadi Tekelioğlu da hakeme yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor

AKSARAY BELEDİYESPOR FİNALDE
TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında Aksaray Belediyespor ile Bucaspor karşı karşıya geldi. Aksaray Belediyespor'a finali getiren golleri 45. Emre Karadağ ve 90+4. dakikada Gökhan Köseoğlu (k.k) attı.

Bucaspor'un tek golünü ise 76. dakikada Gökhan Erdöl penaltıdan kaydetti.

GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 01:01
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