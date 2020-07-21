3. Lig'de ilk finalistler belli oldu!
TFF 2. Lig'in ardından TFF 3. Lig'de de play-off heyecanı 1. Grup'ta oynanan yarı final maçlarıyla başladı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan naklen yayınlanan maçta 24Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Aksaray Belediyespor ise Bucaspor'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor ve Aksaray Belediyespor ile Bucaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçlarda 4-2'lik skorla kazanan 24Erzincanspor, finale yükseldi. Aksaray Belediyespor ise Bucaspor'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Final: 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor
MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU!
İlk yarısı golsüz sona eren maça Muhammed Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği 21 yaşındaki futbolcu, 56, 58 ve 81'de attığı gollerle hat-trick yapıp galibiyetin mimarı oldu. Erzincan'ın son golü ise 86'da Hüseyin Erol'dan geldi. Artvin Hopa'nın gollerini 60'ta Hüseyin Erol (k.k.) ile 90+5'te Tunahan kaydetti.
HOPASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Artvin Hopaspor'da Ahmet Tuna Akıl 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu karara sinirlenen teknik direktör Sadi Tekelioğlu da hakeme yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kartla saha dışına gönderildi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
AKSARAY BELEDİYESPOR FİNALDE
TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında Aksaray Belediyespor ile Bucaspor karşı karşıya geldi. Aksaray Belediyespor'a finali getiren golleri 45. Emre Karadağ ve 90+4. dakikada Gökhan Köseoğlu (k.k) attı.
Bucaspor'un tek golünü ise 76. dakikada Gökhan Erdöl penaltıdan kaydetti.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 01:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
3. Lig'de ilk finalistler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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