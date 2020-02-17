Turgutluspor zirveyi istiyor!
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya 3 maçta 7 puan kaybıyla başlayan Turgutluspor, son 3 maçında fire vermeyip 9 puan alarak lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü.
İkinci yarıda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Turgutluspor, 5 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.
Liderin 8 puan arkasında bulunan kırmızı-siyahlı ekip çarşamba günü Payasspor'a konuk olacak. Bu maçta Elazığ Belediyespor maçında kırmızı kart gören Necmi kadroda olmayacak. Kulübün profesyonel şube sorumlusu Fahrettin Solmaz, "Son oynadığımız 3 maçtan başarılı oyunumuzla 9 puan çıkarmasını bildik. Hedefimiz çarşamba günü Payasspor maçını da kazanarak serimizi sürdürmek. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı hedefliyoruz" dedi.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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