Payasspor’da yeni teknik patron Mehmet Seçkin!
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi. Mehmet Seçkin bugünden itibaren takımın başında antrenmanlara çıkacağı bildirildi.
Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, 46 yaşındaki Teknik Direktör Mehmet Seçkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Arslan, Seçkin'in takımı bugünden itibaren çalıştırmaya başladığını kaydetti.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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