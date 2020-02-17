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17 Şubat 2020, Pazartesi
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’da yeni teknik patron !

Payasspor’da yeni teknik patron Mehmet Seçkin!

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Mehmet Seçkin bugünden itibaren takımın başında antrenmanlara çıkacağı bildirildi.

Kulüp Başkanı , 46 yaşındaki ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Arslan, Seçkin'in takımı bugünden itibaren çalıştırmaya başladığını kaydetti.

  1. 17.02.2020
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