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18 Şubat 2020, Salı
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İsmail Ülker: Bu tür maçlar her zaman zor oluyor

İsmail Ülker: Bu tür maçlar her zaman zor oluyor

3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta en yakın rakibi Belediyespor’un 13 puan önünde lider durumda bulunan , grupta son sırada bulunan Malatya maçından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta en yakın rakibi Belediyespor'un 13 puan önünde lider durumda bulunan , grupta son sırada bulunan Malatya maçından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor.

Yeşilyurt Belediyespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmadıklarını dile getirdi.

"Yeşilyurt Belediyespor maçını kazanarak şampiyonluğumuzu perçinlemek istiyoruz" diyen Başkan Ülker, "Sahamızda grubumuzda son sırada yer alan Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacağız. Biz şampiyonluk yolunda nasıl puan kaybetmek istemiyorsak, rakibimiz Yeşilyurt Belediyespor da ligde kalma adına puan almak için oynayacak. Bu tür maçlar her zaman zor oluyor. Biz hiçbir rakibimizin ligdeki sırasına bakmadan, rakiplerimizi küçümsemeden oynayacağımız maçlara hazırlanıyoruz. Ligde şuana kadar aldığımız 2 mağlubiyetin birini Yeşilyurt Belediyespor deplasmanında almıştık. Burada bir nevi Yeşilyurt Belediyespor'u yenerek rövanşı almak istiyoruz. Yeşilyurt Belediyespor maçına da iyi hazırlandık. Sakat olan futbolcumuz Abuzer haricinde cezalı veya sakat futbolcumuz yok. Kendi sahamızda Çarşamba günü oynayacağımız Yeşilyurt Belediyespor müsabakasına tüm taraftarlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 23 karşılaşmada 15 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 51 puan ile lider durumda bulunurken, Yeşilyurt Belediyespor 23 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik 12 mağlubiyet alarak aldığı 21 puan ile son sırada bulunuyor. Karacabey Belediyespor ile arasında 'da M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Barkın Kara'nın düdük çalacağı maçta Kara'nın yardımcılıklarını ve Alp Osman Karaosmanoğlu yapacak.


  1. 18.02.2020
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