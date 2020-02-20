Karşıyaka dört dörtlük

Kocaelispor'un 23 maçta 52 puanla liderliğini koruduğu grupta rakibini 1 maç eksiğiyle 12 puan geriden takip eden Kaf-Kaf, kalan haftalarda Play-Off'u garantileyip üstündeki takımların takılmasını beklemeyi hedefliyor.

Grupta 4 gün arayla oynadığı ikinci sınavda Kemerspor'un kilidini ilk yarıda açan İzmir temsilcisinde takımın en skorer ismi olan Doğukan, üst üste 4'üncü maçı da boş geçmedi. Bu 4 maçta toplanan 12 puana direkt katkı yapan genç futbolcu forma giydiği 20 karşılaşmada 11 gole ulaştı. 8 golle takımda Doğukan'dan sonra en skorer olan Hakan Kuş da 2 maçlık suskunluğunu Kemer'de bozdu. Karşıyaka, grupta pazar günü 37 puanla bir alt basamağında yer alan Esenler Erokspor'u konuk edecek. Rakibiyle geçen sezondan bu yana oynadığı 3 maçı da kaybeden Karşıyaka, evinde hesap kesmeye çalışacak.