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25 Şubat 2020, Salı
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Kaf-Kaf memnun

Kaf-Kaf memnun

3. 2. Grup'ta evinde Erokspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka'da, takımdan memnun olduğunu belirtti.

3. 2. Grup'ta evinde Erokspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka'da, takımdan memnun olduğunu belirtti. Zorlu bir maç olduğunu hatırlatan Tolungüç, "Oyun disiplini ve performanstan memnunum" diye konuştu.
  1. 25.2.2020
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