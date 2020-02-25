Yeşilyurt Belediyespor'da kötü seri! 5 maça çıktı...
TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Nevşehir Belediyespor karşısında alınan beraberlikle bu kötü seriyi bir sonraki hafta oyananacak Modafen maçına bıraktı.
TFF 3.Lig 3. Grup'ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediyespor karşısında aldığı beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Turuncu yeşilliler son galibiyetini ligin 19. haftasında sahasında 2-1'lik son uçla Somaspor karşısında almıştı.
Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Yeşilyurt Belediyespor, hedeflediği puan barajına ulaşamayarak küme düşme hattından uzaklaşamadı. Malatya ekibi 25 hafta sonunda 22 puanla son sırada kendisine yer buldu. Ligden düşmeme mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bu hedefinin uzağında kaldı. Son oynadığı maçta sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Malatya ekibi, puanını 22'ye yükseltmesine rağmen son sıradaki yerinden kurtulamadı. Turuncu yeşilliler ligin 26. haftasında alt sıralardaki rakibi Modafen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Belediyespor bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla başladı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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