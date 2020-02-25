Yeşilyurt Belediyespor'da kötü seri! 5 maça çıktı...

TFF 3.Lig 3. Grup'ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediyespor karşısında aldığı beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Turuncu yeşilliler son galibiyetini ligin 19. haftasında sahasında 2-1'lik son uçla Somaspor karşısında almıştı.

Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Yeşilyurt Belediyespor, hedeflediği puan barajına ulaşamayarak küme düşme hattından uzaklaşamadı. Malatya ekibi 25 hafta sonunda 22 puanla son sırada kendisine yer buldu. Ligden düşmeme mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bu hedefinin uzağında kaldı. Son oynadığı maçta sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Malatya ekibi, puanını 22'ye yükseltmesine rağmen son sıradaki yerinden kurtulamadı. Turuncu yeşilliler ligin 26. haftasında alt sıralardaki rakibi Modafen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Belediyespor bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla başladı.