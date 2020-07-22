TFF 3. Lig'de ikinci finalistler belli oldu! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 3. Lig 3. Lig'de ikinci finalistler belli oldu!

3. 'de ikinci finalistler belli oldu!

TFF 3. Lig'de ikinci finalistler belli oldu!

3. 'de play-off heyecanı, 2. Grup'ta oynanan - ve Turgutluspor - Erokspor maçlarıyla devam etti. Karşılaşmadan galip ayrılan Karşıyaka final biletini kaparken, maçı 2-1 kazanan Turgutluspor finale yükseldi.

3. 'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında ile Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden galip ayrılan Karşıyaka adını finale yazdırdı. ekibine galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Doğukan İnci kaydetti.

GOL | Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka


TURGUTLUSPOR FİNALDE!

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti.

Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-OFF finali Karşıya ile Turgutluspor arasında 26 Temmuz Pazar saat 20.00'de oynanacak.

GOL | Turgutluspor 0-1 Esenler Erokspor
GOL | Turgutluspor 1-1 Esenler Erokspor
GOL | Turgutluspor 2-1 Esenler Erokspor

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 00:05
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