TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, 2. Grup'ta oynanan Belediye Derince - Karşıyaka ve Turgutluspor - Erokspor maçlarıyla devam etti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Karşıyaka final biletini kaparken, maçı 2-1 kazanan Turgutluspor finale yükseldi.
TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Belediye Derince ile Karşıyaka Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılan Karşıyaka adını finale yazdırdı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Doğukan İnci kaydetti.
TURGUTLUSPOR FİNALDE!
TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu.
Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti.
Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.
TFF 3. Lig 2. Grup Play-OFF finali Karşıya ile Turgutluspor arasında 26 Temmuz Pazar saat 20.00'de oynanacak.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 00:05
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 3. Lig'de ikinci finalistler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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