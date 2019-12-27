Samed Yeşil Ankara Demir'de - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Demir'de

Samed Yeşil Ankara Demir'de

3. temsilcilerinden , daha önce ve Leverkusen forması giyen son olarak 3. Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyen forvet oyuncusu ile anlaştı.

3. temsilcilerinden , daha önce ve Leverkusen forması giyen son olarak 3. Lig ekiplerinden Uerdingen 05 forması giyen forvet oyuncusu ile anlaştı. Samed, kariyerinde ilk kez 'de forma giyecek.
  1. 27.12.2019
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