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07 Kasım 2019, Perşembe
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: Gol atacağımı hissettim

Cenk Özbey: Gol atacağımı hissettim

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak play-off hattına girmeyi başaran Karşıyaka'da karşılaşmasının 90+5'inci dakikasında attığı frikik golüyle takımına 3 puan kazandıran stoper , şutun gol olacağını hissettiğini söyledi.

Geçen sezon attığı kritik 3 golle takımına puanlar kazandıran, defansta görev yapmasına rağmen bu yıl da gollerine devam ederek 10 haftada 2 kez ağları sarsan 28 yaşındaki futbolcu, "Kimin gol attığı değil, Karşıyaka'nın ne yaptığı önemli" dedi.

yaptığı açıklamada, " Belediye karşısında kazandığımız frikikle son şansımızı kullanıyorduk. Gol atacağımı hissettim ve topu öperek yere koydum. Vuruşum ise tam köşeden filelerle buluşunca dünyalar benim oldu. İyi ve birbirine çok yakından tanıyan oyunculardan kurulu bir takımız. Başkanımız, hocamız, Atilla ağabeyimiz, diğer antrenörlerimiz ve yöneticilerimiz bizi hep olumlu yönde teşvik ediyor, destekliyor. Golümden sonra yurt dışında olan başkan Turgay Büyükkarcı telefonla beni arayıp kutladı. Umarım hep birlikte bu sezon 2'nci Lig'e çıkışımızı kutlayacağız" diye konuştu.

  1. 07.11.2019
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