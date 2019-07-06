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07 Temmuz 2019, Pazar
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bir daha yaptı

Nevşehir Belediyespor bir transfer daha yaptı

() 3. Lig ekiplerinden , ’dan ile anlaştı. 28 yaşındaki stoper ile kulübün Nar tesislerinde sözleşme imzalandı.

, 'dan 'ı renklerine kattı.

Daha önce BB Bodrumspor, , ve Gölcükspor formalarıda giyen Muhammet Aran, Kırmızı Beyazlı ekibin bu sezon Oktay Gümüş, Muhammet Emin Balcılar, Tugay Yıldırım, Alper Yener ve Ergun Cengiz'in ardından 6. transferi oldu.

  1. 07.07.2019
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