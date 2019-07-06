Nevşehir Belediyespor bir transfer daha yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 24 Erzincanspor’dan Muhammet Aran ile anlaştı. 28 yaşındaki stoper ile kulübün Nar tesislerinde sözleşme imzalandı.
Nevşehir Belediyespor, 24 Erzincanspor'dan Muhammet Aran'ı renklerine kattı.
Daha önce BB Bodrumspor, Kahramanmaraş, Balıkesirspor ve Gölcükspor formalarıda giyen Muhammet Aran, Kırmızı Beyazlı ekibin bu sezon Oktay Gümüş, Muhammet Emin Balcılar, Tugay Yıldırım, Alper Yener ve Ergun Cengiz'in ardından 6. transferi oldu.
- 07.07.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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