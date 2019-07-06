Nevşehir Belediyespor bir transfer daha yaptı

Nevşehir Belediyespor, 24 Erzincanspor'dan Muhammet Aran'ı renklerine kattı.

Daha önce BB Bodrumspor, Kahramanmaraş, Balıkesirspor ve Gölcükspor formalarıda giyen Muhammet Aran, Kırmızı Beyazlı ekibin bu sezon Oktay Gümüş, Muhammet Emin Balcılar, Tugay Yıldırım, Alper Yener ve Ergun Cengiz'in ardından 6. transferi oldu.