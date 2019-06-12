Hakan Doğan Edirne'de

Gelecek yıl 3. Lig hedefine ulaşmak isteyen Edirnespor, transferde dur durak bilmiyor... Geçtiğimiz hafta 25 Kasım Stadyumu'nda imza şov yapan sarı-kırmızılılar, yeni golcüsünü de buldu. Trakya ekibi, son olarak İçelspor forması giyen Hakan Doğan'la anlaştığı anlaştı. Tecrübeli oyuncu, dün gerçekleştirilen törenle kendisini sarı- kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Bölgesel Amatör Lig'de 'gol makinesi' olarak anılan Hakan, Adanaspor altyapısında yetişirken; profesyonelliğe de turuncu-beyazlı ekipte geçti. Ardından sırasıyla Düzcespor, 68 Aksaray, Utaş Uşak, Osmaniyespor, Manavgat Belediye ve Adıyaman 1954'te oynayan 28 yaşındaki forvet, geçen sezon Yeni Amasya ve İçelspor formalarıyla 22 maçta 19 gol kaydetti.

25 Kasım Stadı'ndaki törende Hakan'ın yanı sıra Velimeşe'nin stoperi Mert Tuğ da (29) sarı-kırmızılı sözleşmeye imza attı.