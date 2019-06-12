Hakan Doğan Edirne'de – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Edirne'de

Hakan Doğan Edirne'de

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılılar, geçen sezon ve İçelspor formaları giyen 28 yaşındaki tecrübeli forvetle sözleşme imzaladı.

Gelecek yıl 3. Lig hedefine ulaşmak isteyen Edirnespor, transferde dur durak bilmiyor... Geçtiğimiz hafta Stadyumu'nda imza şov yapan sarı-kırmızılılar, yeni golcüsünü de buldu. Trakya ekibi, son olarak İçelspor forması giyen 'la anlaştığı anlaştı. Tecrübeli oyuncu, dün gerçekleştirilen törenle kendisini sarı- kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. 'de 'gol makinesi' olarak anılan Hakan, altyapısında yetişirken; profesyonelliğe de turuncu-beyazlı ekipte geçti. Ardından sırasıyla Düzcespor, 68 , Utaş Uşak, Osmaniyespor, Manavgat Belediye ve Adıyaman 1954'te oynayan 28 yaşındaki forvet, geçen sezon Yeni ve İçelspor formalarıyla 22 maçta 19 gol kaydetti.
25 Kasım Stadı'ndaki törende Hakan'ın yanı sıra Velimeşe'nin stoperi Mert Tuğ da (29) sarı-kırmızılı sözleşmeye imza attı.

  1. 12.6.2019
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