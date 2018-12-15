Karşıyaka iyi bitirecek

TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ilk yarının son maçında Elaziz Belediye'yi konuk edecek. 20 puanla düşme hattının 5 puan uzağında olan İzmir ekibinin Teknik Direktörü Mesut Toros, son sınavı taraftarların desteğiyle kazanacaklarını dile getirdi.



Aybaba 'FEDA' dedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmak için mücadele eden Bucaspor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşarak bir krizi çözdü. 2010-11 sezonunun ikinci yarısında sarılacivertli ekibi çalıştıran ve faizler hariç 300 bin TL alacağı olan tecrübeli hocanın, fedakarlıkta bulunacağı bildirildi.