Karşıyaka iyi bitirecek
TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ilk yarının son maçında Elaziz Belediye'yi konuk edecek. 20 puanla düşme hattının 5 puan uzağında olan İzmir ekibinin Teknik Direktörü Mesut Toros, son sınavı taraftarların desteğiyle kazanacaklarını dile getirdi.
Aybaba 'FEDA' dedi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmak için mücadele eden Bucaspor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşarak bir krizi çözdü. 2010-11 sezonunun ikinci yarısında sarılacivertli ekibi çalıştıran ve faizler hariç 300 bin TL alacağı olan tecrübeli hocanın, fedakarlıkta bulunacağı bildirildi.
- 15.12.2018
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Karşıyaka iyi bitirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.