TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları!
TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.
1. GRUP
Hekimoğlu Trabzon-Nevşehir Belediyespor: 1-2
Batman Petrolspor-Tire 1922: 2-1
Yomraspor-Kozan Belediyespor: 2-1
Erzin Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 2-2
Ergene Velimeşespor-Gebzespor: 1-1
Erbaaspor-Silivrispor: 1-1
Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 5-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor: 1-0
2. GRUP
Yeni Orduspor-Alibeyköyspor: 1-0
Pazarspor-Altındağ Belediyespor: 1-2
Ofspor-Kızılcabölükspor: 1-1
Elaziz Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Adıyaman 1954-Kemerspor 2003: 3-0
Bergama Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 3-3
Düzcespor-Osmaniyespor: 0-2
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 4-2
3. GRUP
Bayburt İl Özel İdare-Ankara Adliyespor: 2-1
Diyarbekirspor-1461 Trabzon: 1-1
Cizrespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0
Payasspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Çorum Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 4-1
Kocaelispor-Muğlaspor: 2-0
Serik Belediyespor-Gölcükspor: 1-0
Bağcılarspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
- 9.12.2018 16:17
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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