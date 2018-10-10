Diyarbekirspor'a 3-1 yenilerek 3 puanla son sıraya yerleşen Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, kötü gidişe el koydu
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Bucaspor'da sıkı yönetim

    Diyarbekirspor'a 3-1 yenilerek 3 puanla son sıraya yerleşen 'da başkan , kötü gidişe el koydu

    Futbolcularla birebir görüşen Aktaş, takıma beklentilerini anlatırken önlemler de aldı. Oyunculardan daha çok çalışmalarını ve kenetlenmelerini isteyen tüm takımı istenen performansa ulaşıncaya kadar kampa soktu. Kaynaklar Tesisleri'nde ilan eden Aktaş, futbolculara telefon başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirdi. Dışarıdan hiç kimseyi tesislere sokmama kararı alan sarı-lacivertlilerin başkanı, futbolcuların çıkışını da yasakladı.

    Zorlu bir maç takvimine gireceklerini belirten Cihan Aktaş oyunculara şu şekilde seslendi: "Birbirinden önemli maçlara çıkacağız. Trafiğimiz çok yoğun olacak. Hepinizden çok çalışmanızı ve takımdan başka bir şey düşünmemenizi istiyorum. Efsane olmak için uygun zaman geldi. Sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Ben size inanıyorum. Siz de arkadaşlarınıza inanın ve güvenin. Tüm takım formunu yakalayana dek kamp yapacak."
    Ligde 6 haftada galibiyet çıkaramayan Fırtına, cumartesi günü zirve mücadelesi veren Kocaelispor'a konuk olacak.

    1. 10.10.2018 11:37
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