Diyarbekirspor'a 3-1 yenilerek 3 puanla son sıraya yerleşen Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, kötü gidişe el koydu
Futbolcularla birebir görüşen Aktaş, takıma beklentilerini anlatırken önlemler de aldı. Oyunculardan daha çok çalışmalarını ve kenetlenmelerini isteyen Cihan Aktaş tüm takımı istenen performansa ulaşıncaya kadar kampa soktu. Kaynaklar Tesisleri'nde sıkı yönetim ilan eden Aktaş, futbolculara telefon başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirdi. Dışarıdan hiç kimseyi tesislere sokmama kararı alan sarı-lacivertlilerin başkanı, futbolcuların çıkışını da yasakladı.
Zorlu bir maç takvimine gireceklerini belirten Cihan Aktaş oyunculara şu şekilde seslendi: "Birbirinden önemli maçlara çıkacağız. Trafiğimiz çok yoğun olacak. Hepinizden çok çalışmanızı ve takımdan başka bir şey düşünmemenizi istiyorum. Efsane olmak için uygun zaman geldi. Sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Ben size inanıyorum. Siz de arkadaşlarınıza inanın ve güvenin. Tüm takım formunu yakalayana dek kamp yapacak."
Ligde 6 haftada galibiyet çıkaramayan Fırtına, cumartesi günü zirve mücadelesi veren Kocaelispor'a konuk olacak.
- 10.10.2018 11:37
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Bucaspor'da sıkı yönetim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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