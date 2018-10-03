Nazilli rekor kırdı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Nazilli rekor kırdı

    Nazilli rekor kırdı
    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Belediyespor'u evinde 2-0 yenen , oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatıp, rekor kırdı. Nazilli Bld şu an 'de mücadele eden 124 takım arasında gol yemeyen tek ekip unvanını koruyor.
    1. 3.10.2018
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