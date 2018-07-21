Geçtiğimiz günlerde taraftarların yönetime el koyduğunu açıkladığı TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor’da Başkan İrfan Bal görevden ayrıldıklarını açıkladı.
Başkan dayanmıyor
İrfan Bal'ın çok kısa süren başkanlık görevinin ardından Bucaspor son 1,5 yılda 3 kez yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere 25 Mart 2017 tarihinde Çetin Kayışlı'nın görevi bırakmasının ardından Ahmet Doğan, İzmir ekibinin yeni başkanı seçildi. Yaşanan maddi sorunlar ve sarı-lacivertli takımın küme düşmesiyle Doğan sezon sonunda genel kurul kararı aldı. 11 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Bal, daha güçlü bir yönetim kurmak için bir kez daha seçim kararı aldı. 16 Temmuz'da tek listeyle gidilen seçimde Bucaspor'un yeni başkanı Bal, taraftarların yönetime darbe yapması sonrası görevden ayrıldı.
- 21.7.2018 18:53
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Bucaspor’da Başkan İrfan Bal görevi bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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