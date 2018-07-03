TFF 3. Lig’de gruplar belli oldu
TFF 3. Lig’de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu. İiki grup 18 takım, bir grup ise 17 takımdan oluştu..Gruplar şöyle:
1. GRUP: Artvin Hopaspor, Batman Petrolspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Düzyurtspor, Erbaaspor, Ergene Velimeşespor, Erzin Belediyespor, Gebzespor, Kocaeli Birlikspor, Kozan Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik, Silivrispor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Yomraspor
2. GRUP: Adıyaman 1954 Spor, Alibeyköy, Bergama Belediyespor, Çatalcaspor, Düzcespor, Elaziz Belediyespor, Erokspor, Karşıyaka, Kemerspor 2003, Kırşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor, Ofspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Sultanbeyli Belediyespor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Altındağ Belediyespor, Yeni Orduspor
3. GRUP: 1461 Trabzon, Anadolu Bağcılar, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Adliyespor, Bayburt Grup Özel İdare, Bucaspor, Cizrespor, Çorum Belediyespor, Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Birlikspor, Kocaelispor, Muğlaspor, Payasspor, Serik Belediyespor, Turgutluspor
- 3.7.2018
- Galatasaray'da yaz temizliği!Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok da yolcu
- Galatasaray Belhanda, Maicon, Muslera, Gomis ve Garry Rodrigues'in fiyatını belirledi
- Beşiktaş forvet hedefleri belli: Lacina Traore, Sturridge ve Umut Bozok
- Fenerbahçe'den İskoçya'da Alfredo Morelos harekatı
- Fenerbahçe'den Chelsea'li Mario Pasalic’e kanca!
-
Real Madrid'den kaleye takviye
Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
-
Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
-
Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
TFF 3. Lig’de gruplar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.