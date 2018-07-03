TFF 3. Lig’de gruplar belli oldu – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    3. Lig’de gruplar belli oldu

    TFF 3. Lig’de gruplar belli oldu

    3. Lig’de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu. İiki grup 18 takım, bir grup ise 17 takımdan oluştu..Gruplar şöyle:


    1. GRUP: Artvin Hopaspor, , Büyükçekmece Tepecikspor, Düzyurtspor, Erbaaspor, Ergene Velimeşespor, Erzin Belediyespor, Gebzespor, Kocaeli Birlikspor, Kozan Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik, Silivrispor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Yomraspor

    2. GRUP: Adıyaman 1954 Spor, Alibeyköy, Bergama Belediyespor, Çatalcaspor, Düzcespor, Elaziz Belediyespor, Erokspor, Karşıyaka, Kemerspor 2003, Kırşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor, Ofspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Sultanbeyli Belediyespor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Altındağ Belediyespor, Yeni Orduspor

    3. GRUP: 1461 Trabzon, Anadolu Bağcılar, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Adliyespor, Bayburt Grup Özel İdare, Bucaspor, Cizrespor, Çorum Belediyespor, Diyarbekirspor, Fatsa Belediyespor, Gölcükspor, , Karacabey Birlikspor, Kocaelispor, Muğlaspor, Payasspor, Serik Belediyespor, Turgutluspor
    1. 3.7.2018
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