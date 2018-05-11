Bayrampaşa - Kemerspor 2003: 3 - 0
TFF 3'üncü Lig Play-Off karşılaşmasında Bayrampaşa sahasında Kemerspor 2003'ü ikinci yarıda 3-0 mağlup etti.
? TFF 3. Lig 1. Grup play-off ilk maçında Bayrampaşaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Kemerspor 2003'ü 3-0'lık skorla mağlup ederek, ikinci maç için önemli avantaj elde etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77, 79 ve 88'inci dakikada (P) Bülent Kocabey kaydetti. Bayrampaşa bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.
STAT:Bayrampaşa Çetin Emeç
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen(xx), Ata Yıldırım(xx), Bilal Gölen(xx)
BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok(xxx) - Güray Fırat(xxx), Sefa Korkmaz(xxx), İlker Cihan(xxx), Gökhan Günel(xxx), Sercan Uslu(xx)(Dk. 75 Hüseyin Akoğlu(xx), Hayrullah Akyel(xx), Hakan Yüce(xx), Benhur Keser(xx), Bülent Kocabey (xxxx), Yavuz Ayazoğlu(xx) (Dk. 55 Ahmet Güney(xx)
KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden(x)- Atakan Cangöz(xx) (Dk. 86 Görkem Dalmaz(x), Abdurrahman Ayhanoğlu(xx), Fikret Sevilgen(xx), Volkan Can(xx), İbrahim Dağaşan (xx), Sevcan Bıyıklı(x), Deniz Ataç(x), Akın Akman(x), Ahmet Papaker(x) (Dk. 46 Abdulsamet Burak(x), Doğukan Sinik(x)
GOLLER: Dk. 77, Dk. 79 ve Dk. 88 (P) Bülent Kocabey
SARI KARTLAR: Atakan Cangöz, Ahmet Papaker, İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003) - Benhur Keser(Bayrampaşa)
- 11.5.2018 18:43
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
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