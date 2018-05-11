Bayrampaşa - Kemerspor 2003: 3 - 0 – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    - Kemerspor 2003: 3 - 0

    <a href="/index/bayrampasa?id=ea52d93d-aaac-4e23-871a-6067ecfae3c5" class="" rel="tag">Bayrampaşa</a> - Kemerspor 2003: 3 - 0

    3'üncü Lig Play-Off karşılaşmasında sahasında Kemerspor 2003'ü ikinci yarıda 3-0 mağlup etti.

    ? TFF 3. Lig 1. Grup play-off ilk maçında Bayrampaşaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Kemerspor 2003'ü 3-0'lık skorla mağlup ederek, ikinci maç için önemli avantaj elde etti.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77, 79 ve 88'inci dakikada (P) Bülent Kocabey kaydetti. bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.

    STAT: Çetin Emeç
    HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen(xx), Ata Yıldırım(xx), Bilal Gölen(xx)
    BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok(xxx) - Güray Fırat(xxx), Sefa Korkmaz(xxx), İlker Cihan(xxx), Gökhan Günel(xxx), Sercan Uslu(xx)(Dk. 75 Hüseyin Akoğlu(xx), Hayrullah Akyel(xx), Hakan Yüce(xx), Benhur Keser(xx), (xxxx), Yavuz Ayazoğlu(xx) (Dk. 55 Ahmet Güney(xx)
    KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden(x)- Atakan Cangöz(xx) (Dk. 86 Görkem Dalmaz(x), Abdurrahman Ayhanoğlu(xx), Fikret Sevilgen(xx), (xx), (xx), Sevcan Bıyıklı(x), (x), Akın Akman(x), Ahmet Papaker(x) (Dk. 46 Abdulsamet Burak(x), Doğukan Sinik(x)
    GOLLER: Dk. 77, Dk. 79 ve Dk. 88 (P)
    SARI KARTLAR: Atakan Cangöz, Ahmet Papaker, (Kemerspor 2003) - Benhur Keser(Bayrampaşa)

    1. 11.5.2018 18:43
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