? TFF 3. Lig 1. Grup play-off ilk maçında Bayrampaşaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Kemerspor 2003'ü 3-0'lık skorla mağlup ederek, ikinci maç için önemli avantaj elde etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77, 79 ve 88'inci dakikada (P) Bülent Kocabey kaydetti. Bayrampaşa bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.



STAT:Bayrampaşa Çetin Emeç

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen(xx), Ata Yıldırım(xx), Bilal Gölen(xx)

BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok(xxx) - Güray Fırat(xxx), Sefa Korkmaz(xxx), İlker Cihan(xxx), Gökhan Günel(xxx), Sercan Uslu(xx)(Dk. 75 Hüseyin Akoğlu(xx), Hayrullah Akyel(xx), Hakan Yüce(xx), Benhur Keser(xx), Bülent Kocabey (xxxx), Yavuz Ayazoğlu(xx) (Dk. 55 Ahmet Güney(xx)

KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden(x)- Atakan Cangöz(xx) (Dk. 86 Görkem Dalmaz(x), Abdurrahman Ayhanoğlu(xx), Fikret Sevilgen(xx), Volkan Can(xx), İbrahim Dağaşan (xx), Sevcan Bıyıklı(x), Deniz Ataç(x), Akın Akman(x), Ahmet Papaker(x) (Dk. 46 Abdulsamet Burak(x), Doğukan Sinik(x)

GOLLER: Dk. 77, Dk. 79 ve Dk. 88 (P) Bülent Kocabey

SARI KARTLAR: Atakan Cangöz, Ahmet Papaker, İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003) - Benhur Keser(Bayrampaşa)