TFF 3. Lig'e son 3 bilet
Futbolda gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer alacak son 3 takım, 29 Nisan Pazar günü belli olacak.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 1. kademe mağlupları arasında oynanacak 2. kademe play-off müsabakaları sonucunda Ağrı 1970 Spor, Artvin Hopaspor, Nevşehirspor Gençlik, Ödemişspor, Alibeyköyspor ve Altınova Belediyespor'dan üçü, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
15.00 Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
15.00 Nevşehirspor Gençlik-Ödemişspor (Antalya Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Alibeyköyspor-Altınova Belediyespor (Bolu Atatürk)
Spor Toto BAL'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan 1. kademe play-off müsabakaları sonucunda rakiplerini mağlup eden Adıyaman 1954 Spor, Kırşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor, Serik Belediyespor, Şile Yıldızspor ve Gebzespor, TFF 3. Lig'e yükselmişti.
- 27.4.2018 09:12
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sami tebrikler fener tebrikler buyuk hoca Obra, sen bir efsanesin. heykelini uzaya dikmek lazim, kariyerin ve kisiligin tartisilmaz. saygilar
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