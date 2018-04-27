TFF 3. Lig'e son 3 bilet – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    3. Lig'e son 3 bilet

    TFF 3. Lig'e son 3 bilet

    gelecek sezon 3. Lig'de yer alacak son 3 takım, 29 Nisan Pazar günü belli olacak.

    Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 1. kademe mağlupları arasında oynanacak 2. kademe play-off müsabakaları sonucunda 1970 Spor, Artvin Hopaspor, Nevşehirspor Gençlik, Ödemişspor, Alibeyköyspor ve Altınova Belediyespor'dan üçü, 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

    Müsabakaların programı şöyle:

    15.00 Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor ( Yeni 4 Eylül)

    15.00 Nevşehirspor Gençlik-Ödemişspor (Antalya )

    15.00 Alibeyköyspor-Altınova Belediyespor (Bolu Atatürk)

    Spor Toto BAL'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan 1. kademe play-off müsabakaları sonucunda rakiplerini mağlup eden Adıyaman 1954 Spor, Kırşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor, Serik Belediyespor, Şile Yıldızspor ve Gebzespor, TFF 3. Lig'e yükselmişti.

    1. 27.4.2018 09:12
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