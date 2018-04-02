Uşakspor'u Tayfur Emre sırtlıyor
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran lider Utaş Uşakspor'da forvet Tayfur Emre attığı gollerle takımına hayat veriyor.
Bu skorla şampiyonluk yarışında son 5 haftaya en yakın takipçisi Tarsus İdman Yurdu'nun 5 puan önünde zirvede girerek büyük avantajını koruyan kırmızı-siyahlı ekip, Tayfur Emre'nin gol attığı 5 karşılaşmayı da kazanarak 15 puan topladı. Devre arasında Nazilli Belediyespor'dan transfer olan 29 yaşındaki santrfor Payasspor (3-2), Çorum Belediyespor (4-3), Cizrespor (1-0), Kızılcabölükspor (4-1) ve son olarak Sultanbeyli galibiyetlerinde rakip fileleri birer kez sarsarak takımını sırtladı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:07
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 9
Yorum
MEHMET SENDE Bİ BJK YADA GS Lİ OLARAK BAYA SEVİNECEKSİN.. İŞİNİZE GELİYOR DEMİ...
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 8
Yorum
misafir 51 metreden gol yiyen kaleci gibi olasın sen de burak..g.saraylı arkadaşlarını üzmemek için hep ofsaytta kalmandan illallah dedik.
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ SEN GALİBA SON ZAMANLARDA CENKİ İZLEMEDİN EVERTON DA BOŞ KONUŞUYORSUN ! SENİN BİLMEDİĞİNİ EVERTON TARAFTARI BİLİYOR !
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