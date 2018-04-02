Uşakspor'u Tayfur Emre sırtlıyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Uşakspor'u Tayfur Emre sırtlıyor

    Uşakspor'u Tayfur Emre sırtlıyor

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran lider Utaş Uşakspor'da forvet Tayfur Emre attığı gollerle takımına hayat veriyor.

    Bu skorla şampiyonluk yarışında son 5 haftaya en yakın takipçisi 'nun 5 puan önünde zirvede girerek büyük avantajını koruyan kırmızı-siyahlı ekip, Tayfur Emre'nin gol attığı 5 karşılaşmayı da kazanarak 15 puan topladı. Devre arasında 'dan transfer olan 29 yaşındaki santrfor Payasspor (3-2), Belediyespor (4-3), Cizrespor (1-0), Kızılcabölükspor (4-1) ve son olarak Sultanbeyli galibiyetlerinde rakip fileleri birer kez sarsarak takımını sırtladı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:07
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