Utaş Uşakspor Başkent'te terliyor – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Başkent'te terliyor

    Utaş Uşakspor Başkent'te terliyor

    3. Lig 3. Grup'ta son iki haftada deplasmanda Karacabeybirlikspor'a yenilip evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kalarak 5 puan kaybeden 55 puanlı lider , yarın deplasmanda 32 puanla 13. sırada yer alan Adliyespor karşılaşacak. Ankara OSTİM Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. 2. Grup'ta düşme hattının 9 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Muğlaspor, Play-Off mücadelesi veren Yeni Orduspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'ndaki randevu da aynı saatte başlayacak.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:11
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