Utaş Uşakspor Başkent'te terliyor
TFF 3. Lig 3. Grup'ta son iki haftada deplasmanda Karacabeybirlikspor'a yenilip evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kalarak 5 puan kaybeden 55 puanlı lider Utaş Uşakspor, yarın deplasmanda 32 puanla 13. sırada yer alan Ankara Adliyespor karşılaşacak. Ankara OSTİM Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. 2. Grup'ta düşme hattının 9 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Muğlaspor, Play-Off mücadelesi veren Yeni Orduspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki randevu da aynı saatte başlayacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:11
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Utaş Uşakspor Başkent'te terliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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