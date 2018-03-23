Utaş Uşakspor Başkent'te terliyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son iki haftada deplasmanda Karacabeybirlikspor'a yenilip evinde Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kalarak 5 puan kaybeden 55 puanlı lider Utaş Uşakspor, yarın deplasmanda 32 puanla 13. sırada yer alan Ankara Adliyespor karşılaşacak. Ankara OSTİM Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. 2. Grup'ta düşme hattının 9 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Muğlaspor, Play-Off mücadelesi veren Yeni Orduspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki randevu da aynı saatte başlayacak.