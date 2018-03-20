TFF 3. Lig 1. Grup'ta görünüm – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    3. Lig 1. Grup'ta görünüm

    TFF 3. Lig 1. Grup'ta görünüm

    3. Lig'de 27. hafta, bugün yapılan bir maçla tamamlandı.

    Ligde 1. Grup'ta Yomraspor, deplasmanda Çanakkale Dardanel'i 1-0 yendi. Yapılan müsabakalar sonunda 1. Grup'ta 62 puanla liderliğini sürdürdü.

    3. Lig
    Grup 01
    Takımlar O G B M A Y AV P
    ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
    1. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 27 19 5 3 49 16 33 62
    2. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 27 13 9 5 39 26 13 48
    3. BAYRAMPAŞA 27 13 9 5 35 24 11 48
    4. KEMERSPOR 2003 27 12 10 5 50 33 17 46
    5. DÜZCESPOR 27 12 8 7 30 27 3 44
    6. ERBAASPOR 27 11 9 7 38 29 9 42
    7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 27 10 11 6 38 27 11 41
    8. OFSPOR 27 11 6 10 29 23 6 39
    9. BATMAN PETROLSPOR 27 9 10 8 33 26 7 37
    10. KOZAN BELEDİYESPOR 27 9 5 13 32 39 -7 32
    11. YOMRASPOR 27 8 8 11 20 33 -13 32
    12. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 27 8 7 12 30 37 -7 31
    13. ÇATALCASPOR 27 8 7 12 22 29 -7 31
    14. ERZİN BELEDİYESPOR 27 8 4 15 28 43 -15 28
    15. BERGAMA BELEDİYESPOR 27 7 6 14 27 44 -17 27
    16. 12 BİNGÖLSPOR 27 5 10 12 22 36 -14 25
    17. ÇANAKKALE DARDANEL 27 5 8 14 30 41 -11 23
    18. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 27 3 12 12 22 41 -19 21


    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:28
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