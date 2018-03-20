TFF 3. Lig 1. Grup'ta görünüm
TFF 3. Lig'de 27. hafta, bugün yapılan bir maçla tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Yomraspor, deplasmanda Çanakkale Dardanel'i 1-0 yendi. Yapılan müsabakalar sonunda 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor 62 puanla liderliğini sürdürdü.
|TFF 3. Lig
Grup 01
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|27
|19
|5
|3
|49
|16
|33
|62
|2.
|BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE
|27
|13
|9
|5
|39
|26
|13
|48
|3.
|BAYRAMPAŞA
|27
|13
|9
|5
|35
|24
|11
|48
|4.
|KEMERSPOR 2003
|27
|12
|10
|5
|50
|33
|17
|46
|5.
|DÜZCESPOR
|27
|12
|8
|7
|30
|27
|3
|44
|6.
|ERBAASPOR
|27
|11
|9
|7
|38
|29
|9
|42
|7.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|27
|10
|11
|6
|38
|27
|11
|41
|8.
|OFSPOR
|27
|11
|6
|10
|29
|23
|6
|39
|9.
|BATMAN PETROLSPOR
|27
|9
|10
|8
|33
|26
|7
|37
|10.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|27
|9
|5
|13
|32
|39
|-7
|32
|11.
|YOMRASPOR
|27
|8
|8
|11
|20
|33
|-13
|32
|12.
|YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|27
|8
|7
|12
|30
|37
|-7
|31
|13.
|ÇATALCASPOR
|27
|8
|7
|12
|22
|29
|-7
|31
|14.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|27
|8
|4
|15
|28
|43
|-15
|28
|15.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|27
|7
|6
|14
|27
|44
|-17
|27
|16.
|12 BİNGÖLSPOR
|27
|5
|10
|12
|22
|36
|-14
|25
|17.
|ÇANAKKALE DARDANEL
|27
|5
|8
|14
|30
|41
|-11
|23
|18.
|ORHANGAZİ BELEDİYESPOR
|27
|3
|12
|12
|22
|41
|-19
|21
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:28
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Yorum
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Toplam 15
Yorum
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Toplam 3
Yorum
alex3333 tolgay statü olarak oynayamıyor. araştırın öyle yorum yapın yaw
TFF 3. Lig 1. Grup'ta görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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