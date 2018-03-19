Turgutluspor, liderden aldığı 1 puana sevindi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Darıca Gençlerbirliği'yle golsüz berabere kalarak evindeki galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Turgutluspor, kazanamasa da lider karşısında alınan 1 puana sevindi. Darıca Gençlerbirliği maçını değerlendiren Teknik direktör Erdal İşkar, "90 dakikaya baktığımız zaman çok iyi bir mücadele oldu. Takımım bana göre her geçen gün daha iyiye gidiyor. En büyük eksiğimiz kadromuzun dar olması. Forvetimizi Ozan maç öncesi sakatlandı. 3 puan alsaydık çok iyi olacaktı ama oyuncularımızı performansları için kutluyorum" dedi. Turgutluspor'da takım kaptanı Ferdi cezalı duruma düştü.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:42
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Van Persie attıkça atıyor!
Toplam 8
Yorum
REEL HOLANDA LİĞİĞNDE ONUNE GELEN GOL ATIYOR ZATEN BUYUTECEK BIR SEY YO 45 YASINDAYIM 1 AY IDMAN YAPAYIM HOLLANDA LIGINDE 15 -20GOL ATARIM
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
Mini Yorum Hoca 3 yıldır yanlış yapıyorsun. İlk 2 yıl rakip yoktu, yanlışların görünmedi. Şimdi rakip çok, yaptığın yanlışları affetmiyorlar. anlafınmı
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 32
Yorum
SENOL'UN EGOSU! Basaksehir'i ciddiye almayıp hiçbir analiz yapmadan sahaya çıkarsan olacağı budur. 2 metrelik Adebayor'u savunmaya Medel!!! Yaz yaz bitmez.
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