Orhangazi Belediyespor'da Uzunköprü dönemi sona erdi – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'da Uzunköprü dönemi sona erdi

    <a href="/index/orhangazi-belediyespor?id=5e5f1893-a918-421d-88af-0469b385f315" class="" rel="tag">Orhangazi Belediyespor</a>'da Uzunköprü dönemi sona erdi

    ’da ile yollar ayrıldı.

    TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ligin dibinde yer alan 'da ile yollar ayrıldı. Önceki gün oynanan 12 Bingölspor maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından bir araya gelen yönetimi, ile bir araya gelerek yolları ayırma kararı aldı.

    Ligin 15'inci haftasında Erbaaspor ile oynanan maçta göreve gelen Uzunköprü, 'un başında çıktığı 12'si lig 2'si ise kupa olmak üzere toplam 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:33
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