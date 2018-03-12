Orhangazi Belediyespor'da Uzunköprü dönemi sona erdi
Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yollar ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ligin dibinde yer alan Orhangazi Belediyespor'da teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yollar ayrıldı. Önceki gün oynanan 12 Bingölspor maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından bir araya gelen Orhangazi Belediyespor yönetimi, Teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile bir araya gelerek yolları ayırma kararı aldı.
Ligin 15'inci haftasında Erbaaspor ile oynanan maçta göreve gelen Uzunköprü, Orhangazi Belediyespor'un başında çıktığı 12'si lig 2'si ise kupa olmak üzere toplam 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:33
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Orhangazi Belediyespor'da Uzunköprü dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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