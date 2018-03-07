Tutaş: “27 puanın hepsine talibiz”
Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, ligin kalan 9 haftasında 27 puana talip olduklarını söyledi
Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, "Aydınspor maçı bizim adımıza oldukça zor geçti. Kötü oynadık kabul ediyoruz ama skor iyiydi. Play-off yolunda kötü bile oynasak puan almamız bizi hedefe götürecektir. Sıradaki maçımız Arsinspor ile. Onlar da kümede kalma mücadelesi veriyorlar ve son karşılaşmalarında Çorum Belediyespor'u yendiler. Diri ve istekli bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı da kazanmak zorundayız. Ligin bitimine 9 hafta kaldı. Biz bu 9 haftada 27 puanın hepsine talibiz. Cuma günü oynayacağımız maçta tüm Elazığlılar'ı takımımızın yanında olmaya bekliyoruz" dedi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:08
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 6
Yorum
MEHMET UŞAK YALNIZ GALATASARAY DEĞİL DİĞER KULÜPLER DE AYNI ALT YAPIYA HER FUTBOLCU ALMAMALARI GEREK MÜCADELEYİ SEVEN TEKNİĞİ YÜKSEK FUTBOLCULAR GEREKLİ
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İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 16
Yorum
BJK'li Souza ve Ekici'ye ceza verilmemesi TFF'nin tarafli davrandigini gösterir. Lakin Q7 nin cezasi en az alabilecegi ceza 5 maç yine iyi.
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İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 16
Yorum
ADALETLİ HOCA Quaresmaya ilk yumruğu vuran fenerbahçeli oyuncuydu..quaresma yumruğu yediği anda kendini yere atsaydı fenerli oyuncu kırmızı kart görürdü.
Tutaş: “27 puanın hepsine talibiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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