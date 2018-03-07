Tutaş: “27 puanın hepsine talibiz” – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Tutaş: “27 puanın hepsine talibiz”

    Tutaş: “27 puanın hepsine talibiz”

    Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, ligin kalan 9 haftasında 27 puana talip olduklarını söyledi

    TFF 3. Lig 3. Grup'un 27. haftasında sahasında kümede kalma mücadelesi veren Arsinspor'u konuk edecek olan Elaziz Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tüm futbolcuların yer aldığı bildirildi.

    Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, "Aydınspor maçı bizim adımıza oldukça zor geçti. Kötü oynadık kabul ediyoruz ama skor iyiydi. Play-off yolunda kötü bile oynasak puan almamız bizi hedefe götürecektir. Sıradaki maçımız Arsinspor ile. Onlar da kümede kalma mücadelesi veriyorlar ve son karşılaşmalarında Belediyespor'u yendiler. Diri ve istekli bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı da kazanmak zorundayız. Ligin bitimine 9 hafta kaldı. Biz bu 9 haftada 27 puanın hepsine talibiz. Cuma günü oynayacağımız maçta tüm Elazığlılar'ı takımımızın yanında olmaya bekliyoruz" dedi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tutaş: “27 puanın hepsine talibiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN