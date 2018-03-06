Turgutluspor'da İşkar dertli

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde uzatmada yediği golle Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek iç sahadaki son 8 maçta 7. yenilgisini alan Turgutluspor'da Teknik Direktör Erdal İşkar, bireysel hatalardan dert yandı. Futbolcuların elinden gelen mücadeleyi verdiğini ancak çok basit hatalar yaptıklarını dile getiren İşkar, "Bu hataları gidermeye çalışacağız. Artık önümüze bakacağız" dedi. Play-Off hattından iyice uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, hafta sonunda puanı bulunmayan ve küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak.