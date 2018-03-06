Turgutluspor'da İşkar dertli – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'da İşkar dertli

    Turgutluspor'da İşkar dertli

    3. Lig 2. Grup'ta evinde uzatmada yediği golle 'a 2-1 yenilerek iç sahadaki son 8 maçta 7. yenilgisini alan 'da Erdal İşkar, bireysel hatalardan dert yandı. Futbolcuların elinden gelen mücadeleyi verdiğini ancak çok basit hatalar yaptıklarını dile getiren İşkar, "Bu hataları gidermeye çalışacağız. Artık önümüze bakacağız" dedi. Play-Off hattından iyice uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, hafta sonunda puanı bulunmayan ve küme düşmesi kesinleşen son sıradaki 'a konuk olacak.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:18
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