Turgutluspor'da İşkar dertli
TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde uzatmada yediği golle Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek iç sahadaki son 8 maçta 7. yenilgisini alan Turgutluspor'da Teknik Direktör Erdal İşkar, bireysel hatalardan dert yandı. Futbolcuların elinden gelen mücadeleyi verdiğini ancak çok basit hatalar yaptıklarını dile getiren İşkar, "Bu hataları gidermeye çalışacağız. Artık önümüze bakacağız" dedi. Play-Off hattından iyice uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, hafta sonunda puanı bulunmayan ve küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:18
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Oğuz Çetin favoriyi açıkladı! ''Şampiyonluk adayım...''
Toplam 3
Yorum
Kanaryam Nedir bu Aziz Aşkın al başkanını sen de git
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 21
Yorum
bjkli Fatura tabi ki ona kesilecek başka kime kesilebilir ki?
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 21
Yorum
Murat Tüm bunlar taç'ının çalınmasıyla başladı, yoksa Aykut hocanın suçu yok...
Turgutluspor'da İşkar dertli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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