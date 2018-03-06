Feyyaz Uçar: "Vanspor vanlılarla şampiyonluğa taşınacak'

Beşiktaş'ta büyük başarılar elde eden 12 sezonda çıktığı 320 lig maçında 176 gol atarak siyah-beyazlı ekibin tarihindeki en önemli golcüler arasında yer alan eski efsane futbolcu Feyyaz Uçar, şimdi de 3. Lig 2. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırıyor. Uçar, Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde Van'a kampa geldiklerini, halkın gösterdiği ilginin kendisini çok etkilediğini bundan dolayı da Van Büyükşehir Belediyespor'a Teknik Direktör olarak geldiğini anlattı. Külüp başkanının da yeni görev aldığını belirten Uçar şöyle konuştu:

"Kulüp Başkanı Servet Yengün ile tanıştım. 'Hocam' dedi, 'biz bir göreve soyunuyoruz.İyi işler yapmak istiyoruz. Van Büyükşehir Belediye Spor'un yeni başkanı oldum' dedi ve yapmak istediklerini anlattı.Çok samimi bir insan. Benim yıllar önce burada bir kampım olmuştu. Beşiktaş'ta futbol oynarken gelmiştik.Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey görmüştüm.Genç takımda yeni çıktığımız için biraz garip gelmişti aslında. Havaalanından şehir merkezine kadar olan yol kenarları, hep Beşiktaşlı taraftarlarla doluydu. Bunu yapanlar da Vanlılardı. Aslında Van sporlularda, ayrıca bir Beşiktaş sevgisi var.O günden beri Van benim hep aklımdaydı, kalbimdeydi."

VANLI OYUNCU SAYISININ ÇOĞALMASI LAZIM

Van Büyükşehir Belediyesi'nde bazı sorunların olduğunu ve o sorunları çözme uğraşında olduklarını anlatan Feyyaz Uçar, "Geçen sezon şampişonluğa giden takımla ilglii yapılan transferlerde bazı hatalar yapıldı. Bir kere şampiyonluğa giden bir takımda bu kadar kiralık oyuncu olmaz. Kiralık oyuncuyu alırsan üç büyüklerden alırsın. İkinci ve üçüncü liglerden şampiyonluğa oynanmaz. Onları zaman içerisinde değiştirmeye çalışacağız. Şampiyonluğa giden takımda mutlaka yerel bir kaç tane oyuncu olmalıdır.Takımın Vanlı oyuncu sayısı çoğalması lazım. Bu hemen pat olacak bir şey değil. Zaman içerisinde olacak bir şey.Bunu da değiştirmek istiyoruz. Hatalar yapılmış, inşallah bunları zaman içerisinde düzelteceğiz. Bir kere Servet başkana bir zaman verilmeli. Çok iyi niyetli bir başkan. Mutlaka iyi şeyler yapmak istiyor.Onunla birlikte çok güzel şeyler yapılabilir burada. İnşallah bunun da bir parçası olmak istiyoruz."dedi.



3. LİG VAN'A YAKIŞMIYOR

Van'ın daha önce süper lig tecrubesini olduğunu bu nedenle 3. Lig'in Van'a yakışmadığını da ifade eden Uçar, "Van'ın yukarılarda olması lazım, şampiyonluk hedefi mutlaka olması lazım. Ama bunu yaparken de profesyonelce çalımak, daha doğru insanlarla, doğru adamlarla çalışmak lazım.Yapılan her adımda dikkat etmek lazım. Şu anda kendi grubumuzda 8. sıradayız.Play Off grubuyla 6 puan fark var aramızda. İçeride 6 maçamız var, 4 maçımız da dışarıda. Ama bizim iç saha sıkıntımız var. Seyircimiz haklı olarak iç saha maçlarında kaybedilen maçlar için tepki gösteriyor. Onlara da bir şey diyemeyiz. Çünkü artık onlar da evinde kazanan bir Vanspor istiyorlar. Bu durum oyuncuların da moralini bozuyor. Bunun için de seyircilerimiden biraz daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Eğer iç saha sıkıntısını aşarsak, biz Play-Off'un en önemli adayı oluruz."diye konuştu.



DEPREME RAĞMEN VAN ÇOK GELİŞMİŞ

İki büyük depremi yaşayan Van'ın çok geliştiğini ve değiştini anlatan Feyyaz Uçar, "Akıllarla o depremin üzüntü verici fotoğrafları var. Geldiğimde yeniden yapılmış ve yapılanması devam eden bir şehir gördüm. Bu büyük başarı. Böyle devam ederse Van eskisinden çok daha güzel olacak. Beşiktaş genelde hep mazlumdur, muhalefettir. Yani halkın takımıdır aslında Beşiktaş. O yüzden de böyle kim dardaysa, kim sıkıntı yaşıyorsa Beşiktaş mutlaka bir elini uzatır. Buradaki Vanlılar da zaten Beşiktaş'ı çok seviyorlardı. O olaylardan sonra daha fazla sevmişler. Bunu da görmek beni gerçekten gururlandırıyor. Hem Beşiktaşlı olmamdan, hem Vanspor'da çalışmış olmaktan gurur duyuyorum."diye konuştu.