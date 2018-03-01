Orhangazi Belediyespor'un maçlarını oynadığı Orhangazi İlçe Stadyumu'nda inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, bu hafta oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için stadyuma onay verdi.



Buna göre ligin 25'inci hafta maçında Orhangazi Belediyespor'un Kemerspor ile karşılaşacağı maç saat 13.30'da Orhangazi İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Geçen sezonun yaz döneminde zemin yenileme çalışmaları başlamış ve 2 ay önce zeminin tamamlanmasına rağmen TFF yetkililerinden maç oynanmasına onay çıkmamıştı.