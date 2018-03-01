Orhangazi Belediyespor'da stadyuma onay çıktı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor, uzun süre Bursa'daki farklı stadyumlarda maça çıkmasının ardından nihayet kendi stadına kavuşuyor.
Orhangazi Belediyespor'un maçlarını oynadığı Orhangazi İlçe Stadyumu'nda inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, bu hafta oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için stadyuma onay verdi.
Buna göre ligin 25'inci hafta maçında Orhangazi Belediyespor'un Kemerspor ile karşılaşacağı maç saat 13.30'da Orhangazi İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Geçen sezonun yaz döneminde zemin yenileme çalışmaları başlamış ve 2 ay önce zeminin tamamlanmasına rağmen TFF yetkililerinden maç oynanmasına onay çıkmamıştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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