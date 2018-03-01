Orhangazi Belediyespor'da stadyuma onay çıktı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'da stadyuma onay çıktı

    <a href="/index/orhangazi-belediyespor?id=5e5f1893-a918-421d-88af-0469b385f315" class="" rel="tag">Orhangazi Belediyespor</a>'da stadyuma onay çıktı

    3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden , uzun süre Bursa'daki farklı stadyumlarda maça çıkmasının ardından nihayet kendi stadına kavuşuyor.

    'un maçlarını oynadığı Orhangazi İlçe Stadyumu'nda inceleme yapan () yetkilileri, bu hafta oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için stadyuma onay verdi.

    Buna göre ligin 25'inci hafta maçında 'un Kemerspor ile karşılaşacağı maç saat 13.30'da Orhangazi İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Geçen sezonun yaz döneminde zemin yenileme çalışmaları başlamış ve 2 ay önce zeminin tamamlanmasına rağmen yetkililerinden maç oynanmasına onay çıkmamıştı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:17
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