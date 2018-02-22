Diyarbekirsporlu taraftarlara uçak jesti – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    taraftarlara uçak jesti

    Diyarbekirsporlu taraftarlara uçak jesti

    3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’un Ankara Demirspor ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

    Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı, 75 taraftarı Ankara Demirspor maçına uçakla götürme kararı aldı. Diyarbekirspor, Türkiye'de örneğine az rastlanan bir olaya imza atarak taraftarlara büyük jest yaptı. Taraftarlar, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ankara Demirspor maçına uçakla götürülecek. Ankara Demirspor kulübü, maç için taraftarlara 75 kişilik yer ayırırken, daha önce otobüs organizasyonu planlayan taraftarlara kulüpten uçak jesti geldi. Cumartesi sabahı uçakla Ankara'ya gidecek taraftarların uçak biletleri onursal başkan Feyzi İlhanlı tarafından karşılandı.

    Sosyal medyada açıklama yapan taraftarlar, bölgede bir ilk olan bu jest için Feyzi İlhanlı'ya teşekkür etti. Azrailler Grubu'nun açıklamasında, bu gelişmenin taraftarları memnun ettiği ifade edilerek şampiyonluk yolundaki dayanışmayı artırdığı kaydedildi. Bu arada maçla ilgili hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Diyarbekirspor, Cuma günü uçakla Ankara'ya gidecek.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:41
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