Diyarbekirsporlu taraftarlara uçak jesti
TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’un Ankara Demirspor ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Sosyal medyada açıklama yapan taraftarlar, bölgede bir ilk olan bu jest için Feyzi İlhanlı'ya teşekkür etti. Azrailler Grubu'nun açıklamasında, bu gelişmenin taraftarları memnun ettiği ifade edilerek şampiyonluk yolundaki dayanışmayı artırdığı kaydedildi. Bu arada maçla ilgili hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Diyarbekirspor, Cuma günü uçakla Ankara'ya gidecek.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Bunama başladı Sayın Hıncal sen Şenol u eleştirdin bizde eleştiriyoruz Yanlız şunu iyi bil Ne Fatih ne Denizli bu ikili de büyük Hoca değil Fatih hiç değil
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
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