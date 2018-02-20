Aydınspor 1923'te Özdemir dönemi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Payasspor'a 5-2 yenilerek düşme potasına gerileyen Aydınspor 1923'te Akif Başaran'dan boşalan teknik direktörlük görevine Göksel Özdemir getirildi. Geçen sezon da Aydınspor'u 2'nci Lig'de çalıştıran Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden Göksel Özdemir, "Takımımız bulunduğu konumu hak etmiyor. Aydınspor 1923'ü ligde tutacağız. Futbolcularımızın kapasitesine güveniyorum" dedi.
Başkan Özgür Kızıl da vakit kaybetmeden Özdemir'i göreve getirdiklerini belirterek, "Göksel hocamıza güvenimiz tam" ifadesini kullandı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Kartal tarihi virajda
Toplam 3
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ beşiktaşlı 1977 Bayern senin gruplarda oynadığın 5. sınıf takımlardan değil bil istedim
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Trabzonspor gole hasret
Toplam 1
Yorum
fanatik rıza hoca yusuf yazıcıyı bitirmeyemi calışıyor onu neden 90dakika oynatmıyor anlamak mümkün deyil bitirmeye uğraşıyor seyirciye yuhlatıyor
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Muslera yolcu
Toplam 6
Yorum
Volkan ın eskittikleri Volkan Demirel Muslera rekabetini Mondragon,Sanchis,Franco da olduğu gibi yine Volkan kazandı. En iyi Muslera zorladı ama kısmet ne diyelim.
Aydınspor 1923'te Özdemir dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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