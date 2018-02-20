CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'te Özdemir dönemi

    Aydınspor 1923'te Özdemir dönemi

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Payasspor'a 5-2 yenilerek düşme potasına gerileyen 'te Akif Başaran'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Geçen sezon da Aydınspor'u 2'nci Lig'de çalıştıran Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden Göksel Özdemir, "Takımımız bulunduğu konumu hak etmiyor. Aydınspor 1923'ü ligde tutacağız. Futbolcularımızın kapasitesine güveniyorum" dedi.

    Başkan Özgür Kızıl da vakit kaybetmeden Özdemir'i göreve getirdiklerini belirterek, "Göksel hocamıza güvenimiz tam" ifadesini kullandı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aydınspor 1923'te Özdemir dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN