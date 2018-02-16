TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor Başkanı Selahattin Çelik, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe stadyumunda açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, 8 aydır stadyumdaki çalışmaların bitirilemediğini belirterek, "Bu takımı birileri kümeye mi düşürmek istiyor? Federasyonda, müteahhit firmalar veya arkalarında kimler varsa. 2 ayda başka yerlerde bitirilen stat çalışmaları burada neden 8 ay sürdü? 8 ayda apartmanlar teslim ediliyor neden stat bitiremiyorlar. Kimsenin umurunda değil. Bu stadın şimdiye kadar yapılmamasının altında ben bir şey ararım. Hala bana yazı gönderiliyorlar 2017-2018 yılları arasında burada maç oynanılmaz diye. Bu stadın ne sorunu var? Federasyon olarak bize yatırım yaptırıyorsunuz" dedi.



"OYUNCULARIN HEPSİNİN UMUTLARI VAR, O UMUTLARI YOK EDİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'na eleştirilerde bulunan Başkan Çelik, "Şöyle dediniz Küfür ettiniz, diye bize ceza kesmesini biliyorsunuz. Bir de müteahhit firmaya kestirin niye bu kadar geciktirdiniz diye. Hani futbolun yanındaydınız? Federasyon her türlü denetlemeyi yarken iyiydi. bu stadyumda niye hala maç oynanmıyor diye niye bir açıklama yapmıyor, niye adam yollamayıp denetleme yaptırmıyor. Takım batıyor yok olucak. Takımda ki oyuncuların hepsinin umutları var, o umutları yok ediyoruz. Buradan yetkili kişilere sesleniyorum takımımıza stadımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.



BAYRAMPAŞASPOR MAÇI İNEGÖL'DE

Öte yandan Orhangazi Belediyespor'un TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 23'üncü hafta maçında oynayacağı Bayrampaşaspor maçı TFF'nin Orhangazi İlçe Stadyumu'na onay vermemesi nedeniyle İnegöl'de oynanacak. Yeşil Bursa'nın maçının da bu hafta iç sahada olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Orhangazi Belediyespor'un bu pazar günü oynayacağı Bayrampaşaspor maçının 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da İnegöl sahasında oynanmasına karar verdi.