Turgutluspor hayata döndü
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 7 maçının 6'sını kaybeden Turgutluspor, yeni teknik patronu Erdal İşkar nezaretinde çıktığı ilk karşılaşmada Muğlaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek yarıştan kopmadı. Sezon başında haftalarca liderlik koltuğunda oturduğu ligde uzun süre sonra kazanıp moral tazeleyen kırmızı-siyahlı ekip, 33 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde bulunuyor.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:50
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İki yolcu birden
Toplam 10
Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
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Toplam 10
Yorum
oğuz Ali Koç gelecek! Fenerbahçe'de yüzler ilelebet gülecek!
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Toplam 15
Yorum
metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
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