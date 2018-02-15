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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    hayata döndü

    Turgutluspor hayata döndü

    3. Lig 2. Grup'ta son 7 maçının 6'sını kaybeden , yeni teknik patronu Erdal İşkar nezaretinde çıktığı ilk karşılaşmada Muğlaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek yarıştan kopmadı. Sezon başında haftalarca liderlik koltuğunda oturduğu ligde uzun süre sonra kazanıp moral tazeleyen kırmızı-siyahlı ekip, 33 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde bulunuyor.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:50
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