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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kızılcabölükspor’da

    <a href="/index/hasan-kaya?id=bfad5bdb-cc8b-46eb-b371-8e8cb27747e2" class="" rel="tag">Hasan Kaya</a> Kızılcabölükspor’da

    3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

    Son olarak Ankara Adliyespor'dan orta saha Anıl Yıldırım'ı renklerine bağlayan Kızılcabölükspor, Adana Demirsporlu stoper 'yla da sözleşme imzaladı. ekibine geldiği için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, "İmzamız her iki taraf için de hayırlı olsun. Hedefleri olan bir ekibe geldim. Formayı kapmak için var gücümle mücadele edeceğim" dedi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:59
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