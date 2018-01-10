Son olarak Ankara Adliyespor'dan orta saha Anıl Yıldırım'ı renklerine bağlayan Kızılcabölükspor, Adana Demirsporlu stoper Hasan Kaya'yla da sözleşme imzaladı. Denizli ekibine geldiği için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, "İmzamız her iki taraf için de hayırlı olsun. Hedefleri olan bir ekibe geldim. Formayı kapmak için var gücümle mücadele edeceğim" dedi.