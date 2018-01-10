Hasan Kaya Kızılcabölükspor’da
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Son olarak Ankara Adliyespor'dan orta saha Anıl Yıldırım'ı renklerine bağlayan Kızılcabölükspor, Adana Demirsporlu stoper Hasan Kaya'yla da sözleşme imzaladı. Denizli ekibine geldiği için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, "İmzamız her iki taraf için de hayırlı olsun. Hedefleri olan bir ekibe geldim. Formayı kapmak için var gücümle mücadele edeceğim" dedi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:59
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
Hasan Kaya Kızılcabölükspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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