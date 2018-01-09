Anıl Yıldırım Kızılcabölükspor’da
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, Ankara Adliyespor'dan orta saha oyuncusu Anıl Yıldırım'ı renklerine bağladı. Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Denizli ekibi, 27 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık mukavele yaptı.
Futbola Manavgat Çağlayanspor altyapısında başlayan Anıl Yıldırım sırasıyla Manavgat Belediyespor, Manavgatspor, 70 Karaman Gençlik Spor, Didim Belediyespor, Emirdağspor, Sandıklıspor, Manavgatspor ve Ankara Adliyespor'da forma giydi.
Kızılcabölükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, "Hedefleri olan bir takıma geldim. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
Öte yandan teknik heyetin raporu doğrultusunda Antalya kampına dahil edilmeyen Özer Ercili ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:29
-
Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
-
Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
-
Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
Anıl Yıldırım Kızılcabölükspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.