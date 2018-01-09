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    09 Ocak 2018, Salı
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    Kızılcabölükspor’da

    Anıl Yıldırım Kızılcabölükspor’da

    TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, Ankara Adliyespor'dan orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağladı. Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Denizli ekibi, 27 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık mukavele yaptı.

    Futbola Manavgat Çağlayanspor altyapısında başlayan sırasıyla Manavgat Belediyespor, Manavgatspor, 70 Karaman Gençlik Spor, Didim Belediyespor, Emirdağspor, Sandıklıspor, Manavgatspor ve Ankara Adliyespor'da forma giydi.

    Kızılcabölükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, "Hedefleri olan bir takıma geldim. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

    Öte yandan teknik heyetin raporu doğrultusunda Antalya kampına dahil edilmeyen Özer Ercili ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:29
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