Turgutluspor 10 numarasını buldu
TFF 3. lig 2.grup temsilcisi Turgutluspor devre arası transfer döneminde forvet arkası pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki Fatih Çakır ile anlaştı.
Başarı için Turgutluspor'a geldiğini ifade eden Fatih Çakır ise "Turgutluspor uzak olduğum bir kulüp değil. Daha önce bir çok kez burada maça çıktım. Bu forma altında başarılar yakalamaya geldim" ifadelerini kullandı.
Forvet arkası mevkinde görev yapan 28 yaşında Fatih Çakır'da kariyerine Yeşil Bursa'da başladı. Daha sonra Denizlispor, Aydınspor 1923, Tire 1922 Spor ve son olarak yine Yeşil Bursa'da formaları giydi. 153 kez 3. lig, 10 kez 2. lig ve 14 kez 1. lig maçına çıkan Çakır rakip ağlara 46 gol bıraktı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:56
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İslam Slimani harekatı
Toplam 3
Yorum
erdemtürk slimani negredo tipi bir oyuncu bize aboubakar gibi biri lazım.buna en yakın isim de vagner love.
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Modiba sürprizi
Toplam 3
Yorum
bjk advers Değerini bulan satılsın düşüncesinde olanlar psv eindhoven ve anderlecht'in durumlarına bir baksınlar değerini bulanı satanın ne haledüştüğü
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Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
Toplam 4
Yorum
bjk advers Sayın Fikret ORMAN SMOKİE'yi görmelisin ve ona bir güzellik yapmalısın sizi övebilmek için gece saat 03:00te kalkıp yorum yapmış !
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