 Turgutluspor 10 numarasını buldu – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Turgutluspor 10 numarasını buldu

    Turgutluspor 10 numarasını buldu

    3. lig 2.grup temsilcisi Turgutluspor devre arası döneminde forvet arkası pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki ile anlaştı.

    Devre arası transferlere ağırlık veren Turgutluspor, Yeşil Bursa'dan ile 1 buçuk yıllığına anlaştı. Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkanı Hakan Sezer'in makamında gerçekleşen imza töreninde kendisini 1 buçuk yıllığına kırmızı siyahlı yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza sonrası konuşan Başkanı Hakan Sezer, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fatih bildiğimiz bir oyuncu. Takıma önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

    Başarı için Turgutluspor'a geldiğini ifade eden Fatih Çakır ise "Turgutluspor uzak olduğum bir kulüp değil. Daha önce bir çok kez burada maça çıktım. Bu forma altında başarılar yakalamaya geldim" ifadelerini kullandı.

    Forvet arkası mevkinde görev yapan 28 yaşında Fatih Çakır'da kariyerine Yeşil Bursa'da başladı. Daha sonra Denizlispor, Aydınspor 1923, Tire 1922 Spor ve son olarak yine Yeşil Bursa'da formaları giydi. 153 kez 3. lig, 10 kez 2. lig ve 14 kez 1. lig maçına çıkan Çakır rakip ağlara 46 gol bıraktı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:56
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