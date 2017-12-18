Turgutluspor'un hedefi Play-Off
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarının son maçında Kırıkhanspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek devreyi 27 puanla 7'nci sırada tamamlayan Turgutluspor'da Teknik Direktör Özgün Kaya, takımın durumunu değerlendirdi.
Grupta üst üste 3 maç kaybederek devreyi liderlikten inip Play-Off hattının bile dışında tamamlayan Kırıkhanspor'da sezona çok iyi başladıklarını ve haftalarca liderlik koltuğunda oturduklarını hatırlatan Kaya, "Bu takım liderken kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Ardından beklentiler oldukça arttı. Ancak biz kapasitemizin farkındaydık. Talihsiz skorlar da elde ettik. Üst üste yenilgiler herkeste büyük moral bozukluğu yarattı. Düşük bütçeyle yola çıkan bir kulübüz. Herkesin bize destek vermesi lazım. Hedefimiz ikinci yarıda Play-Off hattının içinde yer alabilmek" diye konuştu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:56
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Turgutluspor'un hedefi Play-Off haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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