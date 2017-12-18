 Turgutluspor'un hedefi Play-Off – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'un hedefi Play-Off

    Turgutluspor'un hedefi Play-Off

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarının son maçında Kırıkhanspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek devreyi 27 puanla 7'nci sırada tamamlayan 'da Teknik Direktör Özgün Kaya, takımın durumunu değerlendirdi.

    Grupta üst üste 3 maç kaybederek devreyi liderlikten inip Play-Off hattının bile dışında tamamlayan Kırıkhanspor'da sezona çok iyi başladıklarını ve haftalarca liderlik koltuğunda oturduklarını hatırlatan Kaya, "Bu takım liderken kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Ardından beklentiler oldukça arttı. Ancak biz kapasitemizin farkındaydık. Talihsiz skorlar da elde ettik. Üst üste yenilgiler herkeste büyük moral bozukluğu yarattı. Düşük bütçeyle yola çıkan bir kulübüz. Herkesin bize destek vermesi lazım. Hedefimiz ikinci yarıda Play-Off hattının içinde yer alabilmek" diye konuştu.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:56
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