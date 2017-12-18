Turgutluspor'un hedefi Play-Off

Grupta üst üste 3 maç kaybederek devreyi liderlikten inip Play-Off hattının bile dışında tamamlayan Kırıkhanspor'da sezona çok iyi başladıklarını ve haftalarca liderlik koltuğunda oturduklarını hatırlatan Kaya, "Bu takım liderken kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Ardından beklentiler oldukça arttı. Ancak biz kapasitemizin farkındaydık. Talihsiz skorlar da elde ettik. Üst üste yenilgiler herkeste büyük moral bozukluğu yarattı. Düşük bütçeyle yola çıkan bir kulübüz. Herkesin bize destek vermesi lazım. Hedefimiz ikinci yarıda Play-Off hattının içinde yer alabilmek" diye konuştu.