 Manisa BB Spor'a nazar değdi – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Manisa BB Spor'a nazar değdi

    Manisa BB Spor'a nazar değdi

    TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 13 haftada 11 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş bir seri yakaladıktan sonra evinde devrenin son maçında Bayrampaşa'ya 2-1 mağlup olan lider 'a nazar değdi.

    Bu mağlubiyete rağmen grupta ilk yarıyı 37 puanla, en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselme hedefine ulaşmaya çalışacak.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:39
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