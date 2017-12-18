Manisa BB Spor'a nazar değdi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 13 haftada 11 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş bir seri yakaladıktan sonra evinde devrenin son maçında Bayrampaşa'ya 2-1 mağlup olan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor'a nazar değdi.



Bu mağlubiyete rağmen grupta ilk yarıyı 37 puanla, en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselme hedefine ulaşmaya çalışacak.