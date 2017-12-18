Manisa BB Spor'a nazar değdi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 13 haftada 11 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş bir seri yakaladıktan sonra evinde devrenin son maçında Bayrampaşa'ya 2-1 mağlup olan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor'a nazar değdi.
Bu mağlubiyete rağmen grupta ilk yarıyı 37 puanla, en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselme hedefine ulaşmaya çalışacak.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:39
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Manisa BB Spor'a nazar değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.