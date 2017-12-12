Utaş Uşakspor evinde kral
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda istikrarsız bir tablo ortaya koyan lider Utaş Uşakspor, evinde ise sahayı rakiplerine dar ederek koltuğunu koruyor.
Bu sezon 8 deplasman maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Uşakspor, deplasmandaki son 2 karşılaşmada 4 puan bıraktı. Evinde ise oynadığı 8 maçın 7'sini kazanıp 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip zirvedeki yerini bırakmadı. İç sahadaki son maçta Aydınspor 19123'ü 2-0 mağlup eden Utaş Uşakspor, rakipleri Kızılcabölükspor ile Çorum Belediyespor'un berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkını 5'e çıkardı, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Uşak, bu hafta cumartesi günü düşme hattındaki Arsinspor'a konuk olarak devreyi tamamlayacak.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:00
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Valbuena krizi
Toplam 8
Yorum
valbuenareyizdir En çok üzüldüğüm nokta sahada valbuena olması gerekirken atıf ek kontejandan yerleşmiş ilk 11 de oynuyor olmasıdır aykut kıskanıyor bence
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''Güzel kura çektik''
Toplam 4
Yorum
bjk advers Roben ZORLUK DERECEMİZİ nereden biliyor Beşiktaşın bir Leipzig Maçlarını bilir o kadar . GÜZELİ SAHADA GÖRECEĞİZ !
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 34
Yorum
Serkan Beştaşla oynuyorsun
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