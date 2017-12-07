“Kaçan 2 puanı telafi edeceğiz”
Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, haftasonu deplasmanda oynayacakları Düzyurtspor maçına galibiyet için çıkacaklarını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta Cizrespor karşısında galibiyeti kaçırdıklarına dikkat çeken Tutaş, "Cizrespor maçında kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmek için Trabzon'a gideceğiz. Düzyurtspor play-off mücadelesi veren bir takım. Bizim hedefimiz mutlak 3 puan. Kazanarak play-off yolundaki rakibimizle puan farkını 1'e indireceğiz. Takımımızda eksik, cezalı futbolcu yok. Hedefimiz bu zorlu virajı kayıpsız atlatmak" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:25
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a iddialı cevap
Toplam 22
Yorum
lazer1903 ah be ferhat kardeş sen hangi takımsın takımının neyiyle övünüyorsun onuda yazsaydın ya
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
ŞENOLgüneş FARKI !!!!!!!!!!!!!!!!
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ başarı için önce inanmak gerek iyi ve kaliteli bir kadro var neden yarı final veya final olmasın ?
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