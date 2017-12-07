 “Kaçan 2 puanı telafi edeceğiz” – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    “Kaçan 2 puanı telafi edeceğiz”

    “Kaçan 2 puanı telafi edeceğiz”

    Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü , haftasonu deplasmanda oynayacakları Düzyurtspor maçına galibiyet için çıkacaklarını ifade etti.

    3. Grup'un 16. haftasında deplasmanda Baysal İnşaat Düzyurtspor ile karşılaşacak olan Elaziz Belediyespor'da Teknik Direktör açıklamada bulundu.

    Geçtiğimiz hafta Cizrespor karşısında galibiyeti kaçırdıklarına dikkat çeken Tutaş, "Cizrespor maçında kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmek için Trabzon'a gideceğiz. Düzyurtspor play-off mücadelesi veren bir takım. Bizim hedefimiz mutlak 3 puan. Kazanarak play-off yolundaki rakibimizle puan farkını 1'e indireceğiz. Takımımızda eksik, cezalı futbolcu yok. Hedefimiz bu zorlu virajı kayıpsız atlatmak" dedi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:25
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