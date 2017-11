Diyarbekirspor’a teknik direktör dayanmıyor

2013-2014 sezonundan beri 3. Lig'de yer alan ve her sezon şampiyonluk mücadelesi verip 3 final ve 1 yarı final oynamasına rağmen 2. Lig'e çıkamayan Diyarbekirspor 'a teknik adam dayanmıyor. Bayram Toysal'ın ayrılmasıyla Yeşil-Kırmızılı takımda görev yapan teknik direktör sayısı 12'ye çıktı. Her yıl ortalama 4 teknik direktör değiştiren Diyarbekirspor şimdi göreve gelecek 13. teknik adamı arıyor.Hafta içinde Diyarbakır'a gelerek herkesle vedalaşan Bayram Toysal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görevine son verildiğini Pazar akşamı TRT Kürdi'de yayınlanan 'Dema Futbole' programını izlerken öğrendiğini belirten Toysal, "Şampiyonluk yolunda rakibimiz olan önemli bir takımdan deplasmanda 1 puan aldık. Maçtan sonra ayrılma konusunda benimle bir görüşme olmadı. Takım Diyarbakır'a döndü. Ben de ailemle görüşmek için Ankara'ya gittim. Salı günü Turgutluspor maçı hazırlıkları için Diyarbakır'a gelecektim. Akşam TRT Kürdi'de görevime son verildiğine dair yorum yapıldı. Sportif Direktör Numan Polat'ı arayıp bunu sordum, bana Feyzi başkanın böyle bir talebi olduğunu söyledi. Ben de saygı ile karşıladım ve karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorduk ama olmadı. Futbolda bunlar var. Ne futbolculuğumda ne de antrenörlük hayatımda sorun olmadım. Edebimi ve saygımı her zaman korumasını bilirim. Gittikten sonra olumsuz konuşmam, doğru da bulmam. Diyarbekirspor'a başarılar diliyorum. İnşallah hak ettiği şampiyonluğa ulaşacak buna inanıyorum. Asla kırgın değilim. Nasıl geliyorsak öyle de gideceğiz. Çalıştığım sürede bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Diyarbakır her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.