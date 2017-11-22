Diyarbekirspor’a teknik direktör dayanmıyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor’a teknik direktör dayanmıyor.
Hafta içinde Diyarbakır'a gelerek herkesle vedalaşan Bayram Toysal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görevine son verildiğini Pazar akşamı TRT Kürdi'de yayınlanan 'Dema Futbole' programını izlerken öğrendiğini belirten Toysal, "Şampiyonluk yolunda rakibimiz olan önemli bir takımdan deplasmanda 1 puan aldık. Maçtan sonra ayrılma konusunda benimle bir görüşme olmadı. Takım Diyarbakır'a döndü. Ben de ailemle görüşmek için Ankara'ya gittim. Salı günü Turgutluspor maçı hazırlıkları için Diyarbakır'a gelecektim. Akşam TRT Kürdi'de görevime son verildiğine dair yorum yapıldı. Sportif Direktör Numan Polat'ı arayıp bunu sordum, bana Feyzi başkanın böyle bir talebi olduğunu söyledi. Ben de saygı ile karşıladım ve karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorduk ama olmadı. Futbolda bunlar var. Ne futbolculuğumda ne de antrenörlük hayatımda sorun olmadım. Edebimi ve saygımı her zaman korumasını bilirim. Gittikten sonra olumsuz konuşmam, doğru da bulmam. Diyarbekirspor'a başarılar diliyorum. İnşallah hak ettiği şampiyonluğa ulaşacak buna inanıyorum. Asla kırgın değilim. Nasıl geliyorsak öyle de gideceğiz. Çalıştığım sürede bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Diyarbakır her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:54
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 14
Yorum
okan 15 milyon euro yu bir arada görseler klüpten hisse bile verirler her gün gazete satılsın diye milleti şişirdiler o takımda 15 m.luk adam yok
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Kazan kaynıyor
Toplam 18
Yorum
gs4ever tudora gosterilen sabir mi?hangi sabir adam lider hala demedik laf birakilmiyor.ayrica bizi o uyduruk takimdan kurtardı ve cok isabetli oldu
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‘Negredo’dan daha iyi’
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR SİNAN ENGİNE SORUNNEGREDO MU SOLDADO MU
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