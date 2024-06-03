Haberler U21 Milli Futbol Takımı Montella'dan yeşil ışık

Montella'dan yeşil ışık

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de İskoçya'yla karşılaşacak. Ümitleri idmanda, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella ziyaret etti. İtalyan çalıştırıcı, "Levent hoca ile sürekli istişare halindeyiz ve sizleri takip ediyoruz. Şu anda A Milli Takım'dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. A Milli Takım'a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı" ifadelerini kullandı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Montella'dan yeşil ışık
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de İskoçya'yla karşılaşacak. Ümitleri idmanda, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella ziyaret etti. İtalyan çalıştırıcı, "Levent hoca ile sürekli istişare halindeyiz ve sizleri takip ediyoruz. Şu anda A Milli Takım'dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. A Milli Takım'a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı" ifadelerini kullandı.
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