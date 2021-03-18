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Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımı'nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 12:41
Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımı'nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının aday kadrosuna şu oyuncuları davet etti:

Kaleciler: (), (), ()
Defans: (), (Beşiktaş), (), (Altınordu), Cemali Sertel (), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (), Bünyamin Balcı (Fraport-)
Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak.


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