Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye Kosova: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında 'yı 3-0 mağlup etti. 'da oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın ve Berat Özzdemir kaydetti. Ümitlerimiz bu sonuçla grubu 13 puanla 4. sırada noktaladı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 21:50
Türkiye Kosova: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'taki son maçında 'yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak elemeleri galibiyetle noktaladı.

Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 21'de Halil Dervişoğlu, 32'de Güven Yalçın (pen.) ve 64'te Berat Özdemir kaydetti.

Kosova'da Leonat Vitija 30. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ümit Milliler bu sonuçla grubu 13 puanla 4. sırada tamamlarken, Kosova ise 9 puanla 5. sırada yer aldı.

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