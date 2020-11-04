Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

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Ay-yıldızlıların, maçları açıklandı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milliler, Cuma günü ve Salı günü U21 ile karşı karşıya gelecek.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 16:06
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

'ımızın Cuma günü ve Salı günü U21 ile 'da oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının açıklandı. Ay-yıldızlılar, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Samsun'da toplanacak.

ÜMİT MİLLİLER'İN AVUSTURYA VE KOSOVA MAÇLARI ADAY KADROSUNA ŞU OYUNCULAR DAVET EDİLDİ:

Kaleciler: Altay Bayındır ( A.Ş.), Ersin Destanoğlu ( A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)

Defans: Serkan Asan ( A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir ( FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Yusuf Sarı (Trabzonspor A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (), Burak Kapacak (), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

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