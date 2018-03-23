İsveç'e farklı kaybettik

2019 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup maçları kapsamında Türkiye ile İsveç, Antalya'nın Alanya ilçesinde karşılaştı Maç İsveç'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

6'ncı dakikada gelişen Türkiye atağında sağ kanatta topla buluşan Melih topu korner çizgisine kadar sürdü. Buradan yaptığı ortaya yükselen Orkan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

7'nci dakikada sağ taraftan ani gelişen atakta Asoro topla buluşarak hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muhammed kalesinden çıkarak golü engellemeye çalıştı fakat Asoro'nun vuruşu kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

40'ıncı dakikada gelişen İsveç atağında sağ kanatta topla buluşan Alexander'ın ara pasında topla buluşan Svante Ingelsson, Türkiye defansından 2 oyuncuyu çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed'i de çalımlayan Svante topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

51'inci dakikada soldan gelişen Türkiye atağında Melih'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Oğulcan hızla içeri sokularak sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

57'nci dakika gelişen İsveç atağında ceza sahasına giren Alexander geriden koşu yapan arkadaşı Svante'ye pas verdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Svante sert vurdu ancak kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

83'üncü dakikada ani gelişen İsveç kontratağında Jonathan Levi'nin ara pasında topla buluşan Joel Asoro iki Türkiye oyuncusunun arasından ceza alanına girdi. Topu kontrol eden Asoro pozisyonu engellemek isteyen kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.

Karşılaşma İsveç'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)STAT: Alanya Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Dennis Higler, Charles Schaap, Jan de Vries

TÜRKİYE: Muhammed Şengezer - Zeki Çelik, Yusuf Acer, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Berk Yıldız (Dk. 46 Ahmed Ildiz), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Yusuf Sarı), Orkan Çınar, Alperen Babacan, Melik Okutan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Deniz Hümmet)

İSVEÇ: Pontus Dahlberg - Linus Wahlqvist, Franz Brorsson (Dk .87 Dennis Hadzikadunic), Filip Dagerstal, Joel Andersson, Svante Ingelsson (Dk. 79 Jonathan Levi), Isak Ssewankambo, Erdal Rakip, Mattias Svanberg, Joel Asoro, Alexander Isak (Dk.70 Jordan Larsson)

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 83 Asoro, Dk. 40 Svante (İsveç)

SARI KARTLAR: Abdülkadir, Dorukhan, Orkan (Türkiye) - Asoro (İsveç)