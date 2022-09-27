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Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Türkiye U19 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U19 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:30
Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. U19 Futbol Milli Takımı'mız, Bulgaristan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı 27 Eylül Salı günü saat 17:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), İlker Akar (Altınordu), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Umut Erdem (Galatasaray), Emir Ortakaya (Göztepe), Bartu Kırtaş (İstanbulspor), Ayberk Karapo (Manisa FK), Muhlis Dağaşan (PSV), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Tintiş (VavaCars Fatih Karagümrük)

Orta saha: Furkan Yöntem, Sami Satılmış, Tugay Güner (Altınordu), Atakan Dama (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Adem Metin Türk (Arnavutköy Belediyespor), Yiğit Kerem (Bergama Belediyespor), Başar Önal (De Graafschap), Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Emirhan İlkhan (Torino), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor)

Forvet: Ahmet Karademir (Arabam.com Konyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Habib Biçer (Bitexen Sapanca Gençlikspor), Safa Yıldırım (Hertha Berlin)

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