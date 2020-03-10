U19 Milli Takımı'nın Elit Tur aday kadrosu belli oldu

Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da mücadele edecek U19 Milli Futbol Takımı'nın 23 kişilik aday kadrosu belli oldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu FK), Arda Akbulut (Trabzonspor)

DEFANS: Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Halil Duman (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Süleyman Luş (Galatasaray), Hamza Özdemir (Sakaryaspor), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

ORTA SAHA: Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Emre Yıldız (Beşiktaş), İlkay İşler (Beşiktaş), Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Erkan Süer (Galatasaray), Ali Yavuz Kol (Tarsu İdman Yurdu), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Taha Tunç (Trabzonspor)

FORVET: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)

U19 Milli Takımı'nın Elit Tur maç programı:

25 Mart: 15.00 Türkiye-Hırvatistan

28 Mart: 12.00 Türkiye-Slovakya

31 Mart: 15.00 Türkiye-Portekiz