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10 Mart 2020, Salı
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U19 'nın Elit Tur belli oldu

U19 Milli Takımı'nın Elit Tur aday kadrosu belli oldu

U19 'nın 'da oynayacağı maçların 23 kişilik belli oldu. Kadroda 'tan 8 oyuncunun yer alması dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar 'ta Hırvatistan, 'ta Slovakya ve 'ta Portekiz ile karşılaşacak.

'da mücadele edecek U19 'nın 23 kişilik belli oldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Ersin Destanoğlu (), Muhammet Taha Tepe ( Anadolu FK), Arda Akbulut ()

DEFANS: Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Halil Duman (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Süleyman Luş (), Hamza Özdemir (Sakaryaspor), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

ORTA SAHA: Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Emre Yıldız (Beşiktaş), İlkay İşler (Beşiktaş), Atalay Yıldırım ( FK), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Erkan Süer (Galatasaray), Ali Yavuz Kol (Tarsu İdman Yurdu), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Taha Tunç (Trabzonspor)

FORVET: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Arslantaş ()

U19 Milli Takımı'nın Elit Tur maç programı:
: 15.00 Türkiye-Hırvatistan
: 12.00 Türkiye-Slovakya
: 15.00 Türkiye-Portekiz

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 19:16
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