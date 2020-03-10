U19 Milli Takımı'nın Elit Tur aday kadrosu belli oldu
U19 Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da oynayacağı maçların 23 kişilik aday kadrosu belli oldu. Kadroda Beşiktaş'tan 8 oyuncunun yer alması dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar 25 Mart'ta Hırvatistan, 28 Mart'ta Slovakya ve 31 Mart'ta Portekiz ile karşılaşacak.
Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da mücadele edecek U19 Milli Futbol Takımı'nın 23 kişilik aday kadrosu belli oldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:
KALECİLER: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu FK), Arda Akbulut (Trabzonspor)
DEFANS: Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Halil Duman (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Süleyman Luş (Galatasaray), Hamza Özdemir (Sakaryaspor), Atakan Gündüz (Trabzonspor)
ORTA SAHA: Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Emre Yıldız (Beşiktaş), İlkay İşler (Beşiktaş), Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Erkan Süer (Galatasaray), Ali Yavuz Kol (Tarsu İdman Yurdu), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Taha Tunç (Trabzonspor)
FORVET: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)
U19 Milli Takımı'nın Elit Tur maç programı:
25 Mart: 15.00 Türkiye-Hırvatistan
28 Mart: 12.00 Türkiye-Slovakya
31 Mart: 15.00 Türkiye-Portekiz
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 19:16
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
U19 Milli Takımı'nın Elit Tur aday kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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