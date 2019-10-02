18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son dakika U19 Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Çekya'da 12-14 Ekim'de Uluslararası Üçlü Turnuva müsabakalarında mücadele edecek Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. yapılan açıklamaya göre, Çekya ve ile oynayacağı maçlar için aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 12 Ekim'de , 14 Ekim'de ise Çekya ile mücadele edecek. Şenol Ustaömer'in teknik direktörlüğünü yaptığı Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk ), Arda Özçimen (Göztepe)

Defans: Yusuf Şahin Örnek (Köln), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Bozan Uymaz (), Metehan Baltacı (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya ()

Orta saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Vefa Temel (), Berat Altındiş (Bursaspor), Hüseyin Bakırsu (), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Hakan Yeşil (), Tolga Özdemir (Bochum)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Akpınar (Trabzonspor)

  1. 02.10.2019
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